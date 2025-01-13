«Дисциплина отсутствует»: Гладков отчитал подчинённых за опоздания на работу

Во время оперативного совещания правительства Белгородской области губернатор региона Вячеслав Гладков сделал замечание опоздавшим подчинённым. Он подчеркнул, что в регионе нет таких пробок, как в Москве, поэтому у чиновников есть все возможности, чтобы добираться до рабочих мест вовремя.

Губернатор Белгородской области Гладков отчитал чиновников за опоздания. Видео © VK / Лента новостей Белгорода

«Дисциплина отсутствует. <...> Раньше приходить на работу можно, позже — нельзя», — отчитал Гладков опоздавших чиновников.

Губернатор отметил, что задержка на минуту приравнивается к опозданию на рабочее место. Он также посоветовал приходить на работу до шести утра, то есть до времени, когда туда приезжает руководство.