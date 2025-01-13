«Дисциплина отсутствует»: Гладков отчитал подчинённых за опоздания на работу
Белгородский губернатор Гладков отчитал подчинённых за опоздания на работу
Во время оперативного совещания правительства Белгородской области губернатор региона Вячеслав Гладков сделал замечание опоздавшим подчинённым. Он подчеркнул, что в регионе нет таких пробок, как в Москве, поэтому у чиновников есть все возможности, чтобы добираться до рабочих мест вовремя.
Губернатор Белгородской области Гладков отчитал чиновников за опоздания. Видео © VK / Лента новостей Белгорода
«Дисциплина отсутствует. <...> Раньше приходить на работу можно, позже — нельзя», — отчитал Гладков опоздавших чиновников.
Губернатор отметил, что задержка на минуту приравнивается к опозданию на рабочее место. Он также посоветовал приходить на работу до шести утра, то есть до времени, когда туда приезжает руководство.
А ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отчитал чиновников, разглашающих данные об СВО. Он счёл недопустимым, когда гражданские власти принимают на себя функции военных и правоохранительных органов, комментируя действия армии и публикуя цифры.
ТАСС / Антон Вергун