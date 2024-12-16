«Можете отправиться на фронт»: Хинштейн отчитал чиновников, разглашающих данные об СВО

Гражданским чиновникам нужно прекратить примерять на себя роль военных стратегов и не распространять данные о боевых достижениях. Если же им так нравится участвовать в войсковых процессах, они могут отправиться в ряды ВС РФ. Так врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отчитал врио заместителя председателя правительства Курской области — председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова, который назвал количество сбитых за прошедшую неделю беспилотников.

«Мне кажется неправильным, когда органы гражданского управления начинают подменять собой органы управления военной, правоохранительной систем, когда лица, занимающие руководящие должности в правительстве региона, включая уважаемых разных наших коллег, начинают выступать как военачальники, давать оценку событиям, действиям наших вооружённых сил, других формирований, называть цифры каике-то, количество населённых пунктов и тому подобное — это абсолютно недопустимо», — сказал он.

Он добавил, что решения должны приниматься уполномоченными лицами, а те, кто считает иначе, может проследовать в военкомат для отбытия к месту службы.