Прямую линию с врио губернатора Курской области Хинштейном атаковали хакеры
Во время прямого эфира врио губернатора Курской области Александра Хинштейна была зафиксирована хакерская атака. Об этом зрителям сообщила ведущая Анна Пикулина.
Специалисты зафиксировали попытки взлома системы, из-за чего жители области не могли дозвониться и задать свои вопросы. Хинштейн подтвердил, что хакеры вывели из строя систему телефонии, из-за чего линия оказалась перегружена. По его словам, угроза подобных атак существовала и до начала эфира.
«Для нас была опасность и риск того, что враги попытаются не только обрушить, но и взломать систему, и сейчас бы вместо меня появился какой-то фейк, или сейчас бы пошли какие-то вопросы откровенно провокационные», — отметил он.
Ранее Хинштейн рассказал о своих задачах на новой должности. Он отметил, что сразу найти решение для непростых проблем курян будет крайне сложно. Сейчас правительство региона занимается с проблемами вынужденных переселенцев. Напомним, что Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна в связи с его назначением на новую должность. Указ о его назначении на должность врио губернатора Курской области 5 декабря подписал президент России Владимир Путин.
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