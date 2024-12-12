Прямую линию с врио губернатора Курской области Хинштейном атаковали хакеры

Во время прямого эфира врио губернатора Курской области Александра Хинштейна была зафиксирована хакерская атака. Об этом зрителям сообщила ведущая Анна Пикулина.

Специалисты зафиксировали попытки взлома системы, из-за чего жители области не могли дозвониться и задать свои вопросы. Хинштейн подтвердил, что хакеры вывели из строя систему телефонии, из-за чего линия оказалась перегружена. По его словам, угроза подобных атак существовала и до начала эфира.