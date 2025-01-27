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27 января, 12:35

Уже более 70% украинцев выдали Зеленскому карт-бланш на мир с Россией

Socis: В общей сложности 70,1% украинцев хотят завершения конфликта

Большая часть населения Украины готова к началу переговоров для завершения конфликта с Россией и их количество продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные опроса Socis.

По результатам исследования в декабре 2024 года 50,6 опрошенных назвали отличной идеей «поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран для прекращения войны». С каждым месяцем конфликта таких людей становилось всё больше (октябрь — 49,4%, сентябрь — 40,4%, февраль 36,1%).

Ещё 19,5% респондентов ратуют за «приостановку боевых действий и временную заморозку конфликта по нынешней линии столкновения». Получается, что в общей сложности 70,1% украинцев желают окончания боевых действий.

Продолжать воевать до выхода на границы 1991 года готовы лишь 14,7% участников опроса, до выхода ВСУ на позиции до 2022 года — 10,2% украинцев. Выходит, что сторонников продолжения боевых действий на Украине 24,9%.

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Ранее Life.ru приводил результаты ещё одного любопытного опроса, в ходе которого социологи выяснили, что 25% жителей Украины хотят сбежать из страны, когда границы вновь будут открыты. К слову, своим украинским паспортом, согласно результатам опроса, гордятся 91% населения страны.

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Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Владимир Озеров
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