Опрос: Почти 25% украинцев хотят сбежать из страны после открытия границ
УНИАН: На Украине 25% женщин и 17% мужчин хотят уехать после открытия границ
Четверть украинских женщин и 17% мужчин планируют покинуть Незалежную после того, как будут открыты государственные границы. Об этом пишет издание УНИАН со ссылкой на социальный опрос Центра Разумкова.
В исследовании говорится, что своим гражданством гордится 91% жителей Украины. В то же время, там сказано, что 25% украинок и 17% украинцев желают выехать из страны, как только будет снят запрет на пересечение границ. А среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет уехать из Незалежной мечтают 35%.
Накануне стали известны результаты другого соцопроса украинского населения: выяснилось, что среди граждан Незалежной возросла доля тех, кто положительно относится к россиянам. Так, 39% респондентов утверждают, что готовы общаться с россиянами, а ещё 29% считают, что русские вправе проживать на украинской территории. 32% участников опроса по-прежнему негативно относятся к гражданам РФ. Впрочем, положительная динамика есть: в 2023 году 80% жителей Незалежной считали, что россиян вообще нельзя пускать в страну.
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