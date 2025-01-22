Опрос: Почти 25% украинцев хотят сбежать из страны после открытия границ

Четверть украинских женщин и 17% мужчин планируют покинуть Незалежную после того, как будут открыты государственные границы. Об этом пишет издание УНИАН со ссылкой на социальный опрос Центра Разумкова.

В исследовании говорится, что своим гражданством гордится 91% жителей Украины. В то же время, там сказано, что 25% украинок и 17% украинцев желают выехать из страны, как только будет снят запрет на пересечение границ. А среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет уехать из Незалежной мечтают 35%.