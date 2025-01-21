Семье украинских беженцев в Германии отменили пособие из-за соотечественников-стукачей

Семья беженцев с Украины перестала получать пособие в Германии после того, как властям стало известно о наличии у них двух машин. Пострадавший подозревает, что правительству его сдали соотечественники.

Как стало известно aif.ru, мужчину, бежавшего в Германию с Украины, вызвали на допрос в организацию, которая отвечает за трудоустройство беженцев и выплату им пособий. У представителей ведомства появилась информация о том, что семья владеет двумя автомобилями, в связи с чем украинцу сразу же задали два вопроса: зачем его семейству несколько транспортных средств, а также откуда на них взялись деньги.

После этого беженца заставили продать машину, а полученную от сделки сумму разделили на размер выплат и перестали выдавать семье беженцев пособие. Теперь они живут на средства, полученные после продажи машины.

Гражданин Украины уверен, что на него «настучали» сограждане, которые тоже сбежали в Германию, чтобы спокойно жить и получать пособие беженцев. Единственное, чего так и не понял пострадавший — зачем соотечественники обошлись с ним так жестоко.