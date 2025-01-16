Уехавшие в Великобританию украинские беженцы рискуют лишиться работы

Тысячи украинцев, выехавших в Великобританию после начала конфликта в 2022 году, стоят перед угрозой потери работы. Причина — новые условия продления виз. Об этом сообщает газета Telegraph, ссылаясь на данные организации Opora.

«Украинцы в Британии остаются без работы, так как визы нельзя продлить раньше, чем за месяц до их окончания», — говорится в статье.

По данным организации Opora, управляющей информационным порталом для украинцев в Британии, у 15% беженцев под угрозой оказался рабочий статус из-за системы продления пребывания. В итоге до 20 тысяч переселенцев могут испытать трудности с трудоустройством в стране.