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15 января, 22:11

Уехавшие в Великобританию украинские беженцы рискуют лишиться работы

Telegraph: Тысячи беженцев из Украины рискуют потерять работу в Британии

Тысячи украинцев, выехавших в Великобританию после начала конфликта в 2022 году, стоят перед угрозой потери работы. Причина — новые условия продления виз. Об этом сообщает газета Telegraph, ссылаясь на данные организации Opora.

«Украинцы в Британии остаются без работы, так как визы нельзя продлить раньше, чем за месяц до их окончания», — говорится в статье.

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По данным организации Opora, управляющей информационным порталом для украинцев в Британии, у 15% беженцев под угрозой оказался рабочий статус из-за системы продления пребывания. В итоге до 20 тысяч переселенцев могут испытать трудности с трудоустройством в стране.

Ранее на Украине заявили, что планируют вернуть из-за границы миллионы своих граждан без применения силы. Конкретные меры для этого пока не раскрыли.

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Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Лия Мурадьян
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