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18 января, 13:30

В Германии призвали немедленно выслать всех украинских беженцев

Депутат АдГ Эбнер-Штайнер призвала выселить из Германии всех украинских беженцев

Глава фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер призвала выселить из Германии всех украинских беженцев. По её мнению, Незалежная имеет «достаточно территории» для своих соотечественников.

«Как объяснила Эбнер-Штайнер, отвечая на уточняющий вопрос, по её представлению, все украинские военные беженцы также должны покинуть страну — причём немедленно», — приводит издание Süddeutsche Zeitung слова парламентария.

Вместе с этим Эбнер-Штайнер призвала возвести заборы на границах Германии. По её мнению, беженцы должны получать помощь только в «натуральной форме», а не денежную поддержку, как это есть сейчас.

Ранее Киев заявлял, что планирует вернуть домой 20-25 миллионов граждан, которые покинули страну из-за СВО. При этом применять насильственные действия к людям не будут. Как именно Украина планирует вернуть свой народ на родину — неизвестно, но вся процедура будет исключительно добровольной.

Уехавшие в Великобританию украинские беженцы рискуют лишиться работы
Уехавшие в Великобританию украинские беженцы рискуют лишиться работы
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Gettyimages / picture alliance

Наталья Демьянова
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