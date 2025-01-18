Глава фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер призвала выселить из Германии всех украинских беженцев. По её мнению, Незалежная имеет «достаточно территории» для своих соотечественников.

«Как объяснила Эбнер-Штайнер, отвечая на уточняющий вопрос, по её представлению, все украинские военные беженцы также должны покинуть страну — причём немедленно», — приводит издание Süddeutsche Zeitung слова парламентария.

Вместе с этим Эбнер-Штайнер призвала возвести заборы на границах Германии. По её мнению, беженцы должны получать помощь только в «натуральной форме», а не денежную поддержку, как это есть сейчас.