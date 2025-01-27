Россияне при выборе лекарств больше доверяют знакомым, чем врачам — исследование

Лишь 8% россиян строго следуют рекомендациям врачей при выборе лекарств, тогда как более половины (55%) ориентируются на советы как медиков, так и знакомых. А ещё 15% полностью доверяют своё здоровье интернет-экспертам и родным, стало известно Life.ru.

Согласно результатам совместного исследования «Виртуальной клиники» компании «Ингосстрах» и сети клиник «Будь Здоров», при покупке лекарств не по назначению врача россияне чаще всего ориентируются на их стоимость (62,8%), рекомендации работников аптек (52,5%), знакомых (23,9%) и страну-производителя (19,6%). Причём большинство наших сограждан предпочитают искать нужные препараты в традиционных офлайн-аптеках (42%), тогда как онлайн-сервисами для этих задач пользуются лишь 7%, а ещё 29% комбинируют оба способа. Эксперты предостерегают от покупки медикаментов на маркетплейсах, где сложно контролировать условия хранения и транспортировки.

«У препаратов есть и противопоказания, и ограничения к применению. Только врач может оценить состояние здоровья в комплексе и подобрать препараты с учётом сопутствующих проблем и особенностей пациента. Так, сотрудник в аптеке — фармацевт, а не врач, и о здоровье человека, обратившегося в аптеку, ему ничего не известно» — подвела итог замглавврача медцентра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Мария Осяева.

Также участники исследования рассказали о содержимом своих домашних аптечек. Выяснилось, что 61% россиян хранят в шкафу перевязочные материалы, а у каждого третьего (31%) есть препараты для сердца и сосудов. Что удивительно, в наличии термометра признались лишь 52% респондентов. Вдвое меньше людей (23%) хранят дома лекарства от простуды и витамины.

По словам Марии Осяевой, общей бедой большинства домашних аптечек являются вышедшие сроки годности. Ревизия с обновлением содержимого должна проводиться регулярно. Кроме того, всем без исключения нужно иметь термометр, тонометр и средства от бытового травматизма: перевязочные материалы, кровоостанавливающие препараты и антисептики.

«Содержимое домашней аптечки должно решать только две задачи: помочь дождаться прихода врача и не навредить при этом. Поэтому общее правило: средства в ней — самые простые и самые безопасные. Всё остальное пусть лучше назначит доктор после уточнения диагноза», — резюмировал терапевт сервиса «Виртуальная клиника» Александр Потиевский.