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Регион
20 января, 08:38

В России расширили список жизненно важных лекарств

Мишустин: Перечень жизненно важных лекарств дополнен 18 наименованиями

Правительство России расширило список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и включило туда дополнительные 18 лекарств. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Сегодня принято решение дополнить его [перечень жизненно важных препаратов] ещё 18 наименованиями. Большинство из них применяется для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний, отдельных видов онкологии у взрослых пациентов», — указал глава кабмина.

Мишустин отметил, что ещё целый ряд препаратов используется для поддерживающей терапии при хронической обструктивной болезни лёгких, тяжёлой бронхиальной астме, а также при сахарном диабете. Кроме того, в список 14 высокозатратных нозологий включили препарат, который используется для борьбы с раком в костном мозге.

По словам Мишустина, половина препаратов производится в России. Премьер-министр РФ заверил, что такая работа будет продолжена в рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». К 2030 году власти хотят нарастить долю отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов до 90%, чтобы не зависеть от зарубежных компаний.

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А ранее Life.ru писал, что Минздрав РФ поручил Росздравнадзору организовать постоянный мониторинг наличия жизненно необходимых лекарств в регионах. По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, поручение касается физрастворов, инсулинов и препаратов для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jan Krava

Дарья Нарыкова
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