Мурашко поручил Росздравнадзору мониторить наличие лекарств в регионах
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко дал указание Росздравнадзору организовать постоянный мониторинг наличия жизненно необходимых лекарств в лечебных и аптечных учреждениях регионов. Об этом Life.ru сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.
Поручение касается, в частности, физраствора, инсулинов и препаратов для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, включая медикаменты для льготных категорий граждан. Еженедельно необходимо предоставлять отчёты о ситуации в Минздрав и Минпромторг.
«Отпускные цены на физраствор были перерегистрированы оперативно, сразу после получения положительного заключения ФАС на заявки производителей. Сегодня зарегистрированные цены покрывают обоснованные издержки фармпромышленности, таким образом препятствий для производства и поставок препарата в необходимых объёмах нет», — отметил Кузнецов.
Он добавил, что в среду производители выпустили в гражданский оборот свыше 1 миллиона упаковок физраствора, а сегодня — ещё более 1,2 миллиона упаковок, которые были распределены в лечебные и аптечные учреждения.
Напомним, что в России появились слухи о возможном прекращении продажи физраствора в аптеках из-за его дефицита на складах. Однако Росздравнадзор опроверг эти сообщения, подчеркнув, что производители продолжают поставлять натрий хлорид для инфузий (физраствор) в медицинские учреждения и аптеки.
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