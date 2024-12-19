Мурашко поручил Росздравнадзору мониторить наличие лекарств в регионах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко дал указание Росздравнадзору организовать постоянный мониторинг наличия жизненно необходимых лекарств в лечебных и аптечных учреждениях регионов. Об этом Life.ru сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

Поручение касается, в частности, физраствора, инсулинов и препаратов для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, включая медикаменты для льготных категорий граждан. Еженедельно необходимо предоставлять отчёты о ситуации в Минздрав и Минпромторг.

«Отпускные цены на физраствор были перерегистрированы оперативно, сразу после получения положительного заключения ФАС на заявки производителей. Сегодня зарегистрированные цены покрывают обоснованные издержки фармпромышленности, таким образом препятствий для производства и поставок препарата в необходимых объёмах нет», — отметил Кузнецов.

Он добавил, что в среду производители выпустили в гражданский оборот свыше 1 миллиона упаковок физраствора, а сегодня — ещё более 1,2 миллиона упаковок, которые были распределены в лечебные и аптечные учреждения.