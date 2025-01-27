Новости СВО. Освобождена Великая Новосёлка, ВСУ отступают в Дачном, как Трамп хочет остановить конфликт, 27 января Армия России движется к Днепропетровской области, у ВСУ провалилось наступление на Бердин, подробности 100-дневного плана команды Трампа, на Украине решена судьба 18-летних, — дайджест в материале Life.ru. 26 января, 21:07 Танк Т-72Б3 во время боевой работы. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Великая Новосёлка была оставлена ВСУ — это признают в Киеве. В Курской области противник пытался атаковать свежими резервами в районе Тёткина. Украинские СМИ озвучили «мирный план» Трампа. Игорь Швайка, заместитель начальника центра рекрутинга теробороны, заявил, что украинским мужчинам не надо выдавать кредиты, если они не отслужили в ВСУ.

Донецкая Народная Республика, 27 января

Зачистка от украинских националистов лесополосы. Видео © Telegram / Минобороны России

Самых больших успехов ВС РФ добились в Великой Новосёлке. Котёл с украинскими солдатами фактически уничтожен, это признают и киевские ресурсы. При его ликвидации применялись самые тяжёлые огневые средства, включая ТОС «Солнцепёк». В центре города уже водружены флаги России, штурмовики проводят зачистку последних недобитых украинцев. Те, что поумнее, сдаются нашим солдатам. Противник пытается предотвратить полный разгром своих сил, применяя большое количество дронов-бомбардировщиков. Но их поражают наши FPV-камикадзе. Вслед за строевыми частями работу начнут сапёры, которые сейчас разминируют местность, оставленную ВСУ под Угледаром. Тут наши парни натыкаются на самодельные мины, напечатанные на 3D-принтере. Сапёрам обнаружить их очень сложно, военный с позывным Молния говорит: «Мины со взрывателями, в которых минимальное количество металлоэлементов, установленные на глубину. Три человека пройдут, а на четвёртом обязательно сработает».

Кроме того, противник устанавливает в нашем тылу камеры с высокой автономностью. Они собирают разведданные в течение нескольких суток, в числе прочего сообщается о записи ими звука. На Покровском направлении наши штурмовики завершают взятие Котлина, позиции ВСУ остались лишь на окраинах. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» пишет про это: «В последние дни враг бросал в бой танки, пытаясь остановить продвижение наших бойцов, но это ВСУ так и не спасло. Наши зачищают кусочек последней улицы. Также российские штурмовики продолжают штурм села Зверево непосредственно под Покровском. Полностью зачищена одна улица».



Под Кураховом ВС РФ прорвались на три километра вглубь украинских позиций и вошли в Андреевку. Солдаты ВСУ жалуются на ситуацию на этом участке фронта: «Продолжаются бои за Андреевку, очень тяжёлые в первую очередь. Русские пытаются здесь закрепиться! Также ухудшается ситуация в районе Дачного, российские войска постепенно заходят в село и наносят удары дронами и артой, с нашей стороны 300-е тяжёлые. Также русские давят с юга, здесь тоже обостряется ситуация! Если они забирают северную часть, то останется через дорогу центр и юго-западная часть села. Дальше оборона в мешке будет сложной потому, что засыпать русские начнут со всех сторон. Также российские войска продвигаются к северу от Сухих Ялов, тем самым сужая эту кишку». Часть деморализованных украинских солдат сдаётся в плен после нескольких сбросов гранат с дронов.

На Торецком направлении противник устроил «пиар-атаку» с танком, не показав её итога. В результате этого «наступа» от ВСУ наши парни уничтожили не только танк, но и несколько других единиц бронетехники.

Курская область, 27 января

Трофейная боевая машина пехоты (БМП) «Брэдли». Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

В Курской области противник предпринял попытку наступления на Тёткино. Несколько единиц бронетехники, на которой двигалась группа, пополнили парк бронеобъектов, сожжённых в приграничье. Там уже гниёт масса западных бронемашин, например БМП Bradley. Об утренней попытке украинского наступления военкор Коц пишет: «Собственно, это было ожидаемо, поэтому попытка разведать это направление, а при успехе — закрепиться, закончилась разгромом. Отлично отработали дроноводы и артиллерия группировки прикрытия границы. Но по мере того, как мы будем подходить к Судже, таких попыток будет больше. Киевское командование опасается, что в случае отступления из Курской области мы на их плечах развернём наступление в Сумской области. Поэтому им важно пробить ещё одну брешь, в которую можно было бы бросить оставшиеся резервы. Как я и писал раньше, Тёткино — одно из самых вероятных направлений для такой провокации. Плюс Рыльский и Хомутовский районы. Плюс Брянская область, её участок, граничащий с Шосткинским районом Сумской области».

На Украине раскрыли «мирный план» Трампа

«Страна.ua» пишет, что Киев и европейские дипломаты якобы получили «план-график» окончания украинского конфликта за 100 дней, составленный командой президента США Дональда Трампа. Стоит отметить, что никакого подтверждения его подлинности нет. Итак, в первую очередь президент США планирует сначала телефонный разговор, а затем встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, по итогам чего будет принято решение о дальнейших переговорах. Зеленский должен будет отменить указ, который запрещает вести переговоры с Россией.

Как сообщает телеграм-канал «Два майора», в конце апреля 2025 года должна начать работу международная мирная конференция, которая зафиксирует соглашение между Украиной и РФ о завершении войны при посредничестве США, Китая, ряда стран Европы. Украина отказывается от военных и дипломатических попыток вернуть освобождённые Россией территории, но официально не признаёт суверенитет РФ над ними. Украина не будет членом НАТО и декларирует нейтралитет. Решение о запрете принимать Украину в альянс должно быть утверждено на саммите НАТО. Украина станет членом ЕС до 2030 года. ЕС берёт на себя обязательства по послевоенному восстановлению страны. Украина не сокращает численность армии. США обязуются продолжать поддержку для модернизации ВСУ.

Часть санкций против РФ будут отменены сразу после заключения мирного соглашения. Будут сняты все ограничения на импорт российских энергоносителей в ЕС. В конце августа на Украине проводятся президентские выборы, а в конце октября — парламентские и местные. Ещё один неоднозначный пункт «мирного плана» — после завершения боевых действий на Украине туда могут ввести европейский миротворческий контингент.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что без реализма в подходе США не стоит ожидать, что российско-украинский конфликт будет решён за сто дней.

Израиль начал отправлять оружие Украине

Израиль может поставлять захваченное на Ближнем Востоке вооружение на Украину.

Есть основания полагать, что Израиль начал поставлять Киеву вооружение советского производства, захваченное на Ближнем Востоке. Изначально об этом поговорили дипломаты, теперь военно-транспортные рейсы курсируют между Израилем и польской базой снабжения ВСУ. Кроме того, Трамп снял запрет с поставок Израилю 2000-фунтовых бомб. Возможно, ему будет поставлено и другое вооружение. Отправится ли оно затем в ВСУ — неизвестно.

На Украине ужесточают жизнь мужчинам

В украинских мобилизационных органах изобрели новый способ мотивации для прохождения воинской службы. У неслуживших мужчин после войны хотят отнять право на кредиты, занятие руководящих должностей и защиту диссертаций. Все эти меры украинский замначальника центра рекрутинга теробороны называет «военно-гражданским образом жизни».

Нагнетание угроз крайне выгодно для украинских военкоматчиков — ведь их доходы напрямую зависят от взяток, которые они получают от несостоявшихся «призывников». При этом сами на фронт сотрудники украинских военкоматов не спешат.

На Украине сейчас обсуждается заявление советника военного департамента Банковой Николая Щура. Он пообещал, что в ближайшие дни Офис президента Украины предложит изменения в законодательство о призыве мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

«Будет целый комплекс изменений и к законодательству, и к указам президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация. Сейчас согласовываются технические детали, что-то ещё может измениться. Действовала рабочая группа, созданная из представителей Минобороны, Генерального штаба, общественных организаций. Наработана концепция», — сообщил Щур.

Авторы Кирилл Золотарев