Захват крупного бастиона на правобережье Оскола дал Армии России плацдарм для наступления

Населённый пункт Двуречная в Харьковской области может стать плацдармом для продвижения российских войск в сторону Волчанского района. Данная завоёванная территория в принципе является первым пунктом под контролем ВС РФ, который находится на правом берегу Оскола. Об этом ТАСС сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев.

«Ранее на правом берегу Оскола были освобождены более мелкие населённые пункты. Сама по себе Двуречная — это достаточно большой населённый пункт, не такой, как посёлки, которые сейчас на пути наших войск. До 2020 года Двуречная — это был вообще отдельный административный районный центр. Это плацдарм для дальнейшего наступления по территории Купянского района в сторону, например, Великого Бурлука — уже в сторону Волчанского района», — объясняет Ганчев.