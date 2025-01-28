Захват крупного бастиона на правобережье Оскола дал Армии России плацдарм для наступления
ВС РФ заняли первый крупный пункт на правобережье Оскола, освободив Двуречную
Населённый пункт Двуречная в Харьковской области может стать плацдармом для продвижения российских войск в сторону Волчанского района. Данная завоёванная территория в принципе является первым пунктом под контролем ВС РФ, который находится на правом берегу Оскола. Об этом ТАСС сообщил глава региональной администрации Виталий Ганчев.
«Ранее на правом берегу Оскола были освобождены более мелкие населённые пункты. Сама по себе Двуречная — это достаточно большой населённый пункт, не такой, как посёлки, которые сейчас на пути наших войск. До 2020 года Двуречная — это был вообще отдельный административный районный центр. Это плацдарм для дальнейшего наступления по территории Купянского района в сторону, например, Великого Бурлука — уже в сторону Волчанского района», — объясняет Ганчев.
По словам харьковского чиновника, взятие крупного бастиона у реки даёт российским войскам«достаточно серьёзный оперативно-тактический простор». Двуречная имеет большое значение, потому что это высота правого берега Оскола, которая до этого полностью контролировалась противником.
Как уже писал Life.ru, под утро 28 января российские штурмовики прорвали линию обороны ВСУ под Купянском и на тяжёлой технике вошли в посёлок Двуречная. К полудню Минобороны РФ доложило об освобождении населённого пункта. Взять под свой контроль данную территорию смогла группировка войск «Запад».
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