Российские штурмовики прорвали линию фронта и на танках вошли в Двуречную
SHOT: Российские штурмовики прорвали линию фронта и взяли под контроль Двуречную
Российские штурмовики прорвали линию обороны ВСУ под Купянском Харьковской области и на тяжёлой технике вошли в посёлок Двуречная, зачистив район и заняв выгодные позиции. По сведениям SHOT, операцию провели в районе 4 утра, а когда рассвело, важный населённый пункт на берегу Оскола уже полностью перешёл под контроль ВС РФ.
Российские штурмовики прорвали линию фронта и на танках вошли в Двуречную. Видео © SHOT
Российские бойцы уже захватили семь блиндажей ВСУ, уничтожили два пункта управления БПЛА и два пикапа с медикаментами для ВСУшников. Также взята позиция украинских миномётчиков — точнее, напуганные украинские военные сами её бросили и сбежали.
А ранее российские солдаты успешно пресекли попытку ВСУ перебросить десант в район села Тёткино Курской области. Тем временем потери противника в курском приграничье перевалили за 55 тысяч военных.
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