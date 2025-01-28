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Регион
28 января, 07:03

Российские штурмовики прорвали линию фронта и на танках вошли в Двуречную

SHOT: Российские штурмовики прорвали линию фронта и взяли под контроль Двуречную

Российские штурмовики прорвали линию обороны ВСУ под Купянском Харьковской области и на тяжёлой технике вошли в посёлок Двуречная, зачистив район и заняв выгодные позиции. По сведениям SHOT, операцию провели в районе 4 утра, а когда рассвело, важный населённый пункт на берегу Оскола уже полностью перешёл под контроль ВС РФ.

Российские штурмовики прорвали линию фронта и на танках вошли в Двуречную. Видео © SHOT

Российские бойцы уже захватили семь блиндажей ВСУ, уничтожили два пункта управления БПЛА и два пикапа с медикаментами для ВСУшников. Также взята позиция украинских миномётчиков — точнее, напуганные украинские военные сами её бросили и сбежали.

А ранее российские солдаты успешно пресекли попытку ВСУ перебросить десант в район села Тёткино Курской области. Тем временем потери противника в курском приграничье перевалили за 55 тысяч военных.

Российские войска освободили ещё одно село в Курской области
Российские войска освободили ещё одно село в Курской области
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Андрей Бражников
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