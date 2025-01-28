Российские штурмовики прорвали линию фронта и на танках вошли в Двуречную

Российские штурмовики прорвали линию обороны ВСУ под Купянском Харьковской области и на тяжёлой технике вошли в посёлок Двуречная, зачистив район и заняв выгодные позиции. По сведениям SHOT, операцию провели в районе 4 утра, а когда рассвело, важный населённый пункт на берегу Оскола уже полностью перешёл под контроль ВС РФ.