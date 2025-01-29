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29 января, 11:45

Появилось видео водружения флага России над освобождённой Новоелизаветовкой

Минобороны РФ показало кадры водружения российского флага в посёлке Новоелизаветовка в ДНР, который накануне удалось освободить от украинских военных. Также на видео попали снятые с дрона бои с противником за населённый пункт.

Новоелизаветовка в ДНР под контролем ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки, используя ударные беспилотные летательные аппараты, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков. Артиллерийские расчёты уничтожили вскрытые вражеские позиции», — пояснили в министерстве.

Российские штурмовики после подавления огневых точек ВСУ зашли в посёлок, зачистили дома от украинских боевиков и проверили сооружения, оставшиеся от вражеского гарнизона. После этого бойцы российской армии подняли над посёлком российский триколор.

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Напомним, российские войска накануне сумели освободить посёлок Новоелизаветовка в Донецкой Народной Республике от присутствия украинских военнослужащих. Боевые действия против ВСУ вели подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ.

Обложка ©

Telegram / Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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