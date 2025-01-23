Российские войска столкнулись с бойцами штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что был причинен ущерб как живой силе, так и технике пяти механизированным и одной мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины, а также штурмовой бригаде «Лють».

Согласно информации оборонного министерства, в последние сутки боевые действия происходили в окрестностях населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка в Донецкой народной республике.