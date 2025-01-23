Наши парни дали по зубам украинским головорезам из бригады «Лють»
Минобороны сообщило о бое армии РФ со штурмовиками бригады «Лють» в зоне СВО
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Российские войска столкнулись с бойцами штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
В ведомстве подчеркнули, что был причинен ущерб как живой силе, так и технике пяти механизированным и одной мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины, а также штурмовой бригаде «Лють».
Согласно информации оборонного министерства, в последние сутки боевые действия происходили в окрестностях населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка в Донецкой народной республике.
Ранее Life.ru рассказал, что Российская армия смогла уничтожить автомобиль ВСУ с помощью расчёта FPV-дронов центра «Рубикон». Машина сгорела в приграничном районе Курской области. Министерство обороны России опубликовало видео атаки.