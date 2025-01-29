Российские войска за прошедшие сутки сумели прогнать ВСУ из населённого пункта Новоелизаветовка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны России.

Ранее российские Вооружённые силы выбили украинских солдат из населённого пункта Двуречная в Харьковской области. Этот посёлок представляет важность, поскольку стоит на высоте правого берега Оскола, которую до этого контролировала Украина. Теперь Двуречная может стать плацдармом для наступления в сторону Волчанска.