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Регион
29 января, 09:27

Армия России освободила Новоелизаветовку в ДНР

Российские войска за прошедшие сутки сумели прогнать ВСУ из населённого пункта Новоелизаветовка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны России.

«В результате активных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Новоелизаветовка ДНР», — доложили представители военного ведомства.

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Ранее российские Вооружённые силы выбили украинских солдат из населённого пункта Двуречная в Харьковской области. Этот посёлок представляет важность, поскольку стоит на высоте правого берега Оскола, которую до этого контролировала Украина. Теперь Двуречная может стать плацдармом для наступления в сторону Волчанска.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Владимир Озеров
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