ВСУ заминировали главный вентствол шахтоуправления «Покровское»

По информации российских силовых ведомств, украинские силы установили мины на главном вентиляционном стволе шахтоуправления «Покровское», которое является крупнейшим угольным предприятием и расположено к западу от Покровска (Красноармейска).

«Главный венствол шахты заминирован, наши войска к предприятию подошли вплотную, там идут бои», — рассказали в силовых структурах ТАСС.

Также сообщается, что в окрестностях населённых пунктов Песчаное и Котлино произошли взрывы вентиляционных шахт под номерами 1 и 2. По данным силовых ведомств, добыча коксующегося угля осуществлялась на трёх вентиляционных стволах.