ВСУ заминировали главный вентствол шахтоуправления «Покровское»
По информации российских силовых ведомств, украинские силы установили мины на главном вентиляционном стволе шахтоуправления «Покровское», которое является крупнейшим угольным предприятием и расположено к западу от Покровска (Красноармейска).
«Главный венствол шахты заминирован, наши войска к предприятию подошли вплотную, там идут бои», — рассказали в силовых структурах ТАСС.
Также сообщается, что в окрестностях населённых пунктов Песчаное и Котлино произошли взрывы вентиляционных шахт под номерами 1 и 2. По данным силовых ведомств, добыча коксующегося угля осуществлялась на трёх вентиляционных стволах.
Ранее Life.ru сообщал, что российские силы начали операции рядом с шахтоуправлением «Покровское» в ДНР. Противник сосредоточил свои силы у основного вентиляционного ствола шахты. ЧАО «Шахтоуправление «Покровское», ранее известное как ОАО «Угольная компания «Шахта Красноармейская-Западная № 1», был одним из ведущих угледобывающих предприятий страны.
Пресс служба Зеленского