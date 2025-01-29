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29 января, 09:12

ВСУ заминировали главный вентствол шахтоуправления «Покровское»

По информации российских силовых ведомств, украинские силы установили мины на главном вентиляционном стволе шахтоуправления «Покровское», которое является крупнейшим угольным предприятием и расположено к западу от Покровска (Красноармейска).

«Главный венствол шахты заминирован, наши войска к предприятию подошли вплотную, там идут бои», — рассказали в силовых структурах ТАСС.

Также сообщается, что в окрестностях населённых пунктов Песчаное и Котлино произошли взрывы вентиляционных шахт под номерами 1 и 2. По данным силовых ведомств, добыча коксующегося угля осуществлялась на трёх вентиляционных стволах.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские силы начали операции рядом с шахтоуправлением «Покровское» в ДНР. Противник сосредоточил свои силы у основного вентиляционного ствола шахты. ЧАО «Шахтоуправление «Покровское», ранее известное как ОАО «Угольная компания «Шахта Красноармейская-Западная № 1», был одним из ведущих угледобывающих предприятий страны.

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Пресс служба Зеленского

Александра Мышляева
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