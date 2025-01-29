Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 13:17

Спецназ «Ахмата» передал хорошие новости с юго-востока Часова Яра

Боец «Ахмата» Батукаев: Военный лагерь ВСУ на юге Часова Яра полностью зачищен

Спецназ «Ахмат» завершил полную очистку военного лагеря на южной окраине Часова Яра. Об этом сообщил нашим коллегам из ТАСС командир 2-го мотострелкового батальона 4-й бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ Зелимхан Батукаев, представляющий группу Шустрого спецназа «Ахмат».

«Ранее детский лагерь, расположенный на юго-востоке Часова Яра, был переоборудован Вооруженными силами Украины для военных нужд. Мы успешно завершили его очистку, и теперь все бункеры находятся под нашим контролем», — добавил он.

Будущий маршал Победы: Рассекречено имя спасшего битву за Бахмут генерала
Будущий маршал Победы: Рассекречено имя спасшего битву за Бахмут генерала

Ранее стало известно, что российские военные 26 января установили контроль над сетью мощных подземных укреплений на юге Часова Яра в ДНР. База была создана ВСУ ещё до начала спецоперации и когда-то использовалась генералами НАТО. По его словам, трое военных были взяты в плен. А Алаудинов заявил о ликвидации польского генерала НАТО в захваченном подземном бункере в Часовом Яре, данные о пленении офицеров он не комментировал.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar