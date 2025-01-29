Спецназ «Ахмата» передал хорошие новости с юго-востока Часова Яра

«Ранее детский лагерь, расположенный на юго-востоке Часова Яра, был переоборудован Вооруженными силами Украины для военных нужд. Мы успешно завершили его очистку, и теперь все бункеры находятся под нашим контролем», — добавил он.

Ранее стало известно, что российские военные 26 января установили контроль над сетью мощных подземных укреплений на юге Часова Яра в ДНР. База была создана ВСУ ещё до начала спецоперации и когда-то использовалась генералами НАТО. По его словам, трое военных были взяты в плен. А Алаудинов заявил о ликвидации польского генерала НАТО в захваченном подземном бункере в Часовом Яре, данные о пленении офицеров он не комментировал.