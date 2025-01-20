Битву за Бахмут (Артёмовск) де-факто спас русский генерал с литовской фамилией Антон Грунис, которого теперь многие считают будущим маршалом Победы. Об этом рассказал военный обозреватель «Царьграда» Илья Головнёв. По его данным, военачальник ранее командовал четвёртой мотострелковой бригадой второго гвардейского Луганского армейского корпуса, а 2 мая 2024 года был удостоен звания генерал-майора.

«Отрадно, что в русской армии есть такие герои. Можно быть уверенными, что Антон Грунис проявит себя в наступлении ВС РФ уже в ближайшее время. Впереди освобождение важного русского города — Часов Яр», — подчеркнул обозреватель.