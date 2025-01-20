Будущий маршал Победы: Рассекречено имя спасшего битву за Бахмут генерала
Обозреватель Головнёв: Генерала Груниса считают будущим маршалом Победы
Битву за Бахмут (Артёмовск) де-факто спас русский генерал с литовской фамилией Антон Грунис, которого теперь многие считают будущим маршалом Победы. Об этом рассказал военный обозреватель «Царьграда» Илья Головнёв. По его данным, военачальник ранее командовал четвёртой мотострелковой бригадой второго гвардейского Луганского армейского корпуса, а 2 мая 2024 года был удостоен звания генерал-майора.
«Отрадно, что в русской армии есть такие герои. Можно быть уверенными, что Антон Грунис проявит себя в наступлении ВС РФ уже в ближайшее время. Впереди освобождение важного русского города — Часов Яр», — подчеркнул обозреватель.
К слову, генерал взял на себя ответственность за Бахмут в самый критический момент боёв и смог наилучшим образом организовать командование. Грунис сдержал контрнаступление ВСУ, чем завоевал уважение среди офицеров и солдат. Заслуги командующего выделил даже президент РФ Владимир Путин, отметив, что он «воюет блестяще».
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