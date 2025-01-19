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19 января, 19:41

«Они близко»: На Украине признали бессилие Сырского перед освободительным маршем ВС РФ

Соскин: Сырский бессилен перед российским наступлением на Красноармейск

Вооружённые силы России активизировали наступательные действия в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР, и Генштаб ВСУ не может этому воспрепятствовать. Такого мнения придерживается экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Позитива мы никакого не видим, очень тяжёлые события на этой линии столкновения. Не может Сырский и все остальные в генштабе что-то сделать», — отметил он в эфире YouTube-канала.

По словам Соскина, российские штурмовики уже вплотную подошли к Красноармейску, заняв окрестности крупного города. Попытки ВСУ замедлить освободительный марш не приносят никаких плодов.

«Они подходят уже к Покровску — фактически уже в каких-то близких локациях. Они совсем близко, уже возле него», — признал аналитик.

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Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что рядом с Красноармейском развернулись боевые действия за шахту Котлино. Это месторождение является единственным на Украине, где можно добыть коксующий уголь.

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ТАСС / AP / Roman Chop

Тимур Хингеев
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