Вооружённые силы России активизировали наступательные действия в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР, и Генштаб ВСУ не может этому воспрепятствовать. Такого мнения придерживается экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Позитива мы никакого не видим, очень тяжёлые события на этой линии столкновения. Не может Сырский и все остальные в генштабе что-то сделать», — отметил он в эфире YouTube-канала.

По словам Соскина, российские штурмовики уже вплотную подошли к Красноармейску, заняв окрестности крупного города. Попытки ВСУ замедлить освободительный марш не приносят никаких плодов.

«Они подходят уже к Покровску — фактически уже в каких-то близких локациях. Они совсем близко, уже возле него», — признал аналитик.