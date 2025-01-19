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19 января, 12:36

«Наступают! Тикаем!»: Раненый боец СВО восемь дней удерживал опорник ВСУ без еды и воды

Боец ВС РФ Челентано рассказал о захвате и обороне опорника ВСУ под Селидово

Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Российский боец с позывным Челентано рассказал, как захватил и удерживал опорный пункт ВСУ под Селидово в ДНР. По его словам, оборона укреплённой точки продолжалась восемь дней. Всё это время они с товарищами держались почти без еды и воды.

Челентано подчеркнул, что наткнулся на опорник противника в ноябре 2024 года, когда получил задачу очистить лесополосу у посёлка Пушкино. В ходе боёв противник обстреливал наших солдат из пулемёта и закидывал сбросами. Территория была укреплена рвами с проволокой-путанкой.

«Я наступил на крышу одного из опорников и провалился прямо к хохлам. Они были в комнате за стенкой в трёх метрах от меня. Я слышал их панику по рации. Кричали: «Наступают! Тикаем!» Думаю: значит, поживу ещё. В итоге они ушли», — отметил собеседник RT.

Боец добавил, что его посекло осколками. Челентано тяжело ранило в ногу, была перебита кость. Пока он добрался до нужного опорника, всего в паре метров разорвалось порядка 30 сбросов.

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Примечательно, что бойцы ВС РФ неоднократно отличались героизмом. Ранее попавший под обстрел противника комроты ВС РФ рассказал, как перенёс кому и клиническую смерть. Также стало известно об истории бойца, который 10 дней притворялся мёртвым в окружении ВСУ.

Борис Эльфанд
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