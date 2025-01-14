Российский боец спас раненого командира: тащил ползком 8 км под обстрелом, отбиваясь от дронов
Боец ВС РФ Хара 8 км ползком тащил под обстрелом ВСУ раненого командира
Российский боец с позывным Хара (второй слева) в компании сослуживцев. Обложка © RT
В ходе выполнения боевых задач в Запорожье героическим поступком отличился боец ВС РФ Сергей Ганжа с позывным Хара. Он восемь километров ползком тащил под обстрелом ВСУ раненого командира, параллельно отбиваясь от дронов противника. О подвиге товарища рассказал сам спасённый.
«Я успел сообщить о ранении по рации и потерял сознание. Хара под миномётным обстрелом дополз до меня, затампонировал рану, перетянул бедро жгутом и наложил повязку, даже поставил капельницу», — отметил командира отделения с позывным Пластун.
В беседе с RT он назвал Хару настоящим героем нашего времени. По словам командира, правильно оказанная медицинская помощь помогла ему не только остаться живым, но и сохранить ногу. Однако, к сожалению, сам Ганжа погиб при выполнении боевого задания.
Его мать Людмила рассказала, что Сергей был внуком ветерана Великой Отечественной войны. На фронт Хара отправился в качестве добровольца. За боевые заслуги он посмертно награждён орденом Мужества.
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