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14 января, 08:06

Российский боец спас раненого командира: тащил ползком 8 км под обстрелом, отбиваясь от дронов

Боец ВС РФ Хара 8 км ползком тащил под обстрелом ВСУ раненого командира

Российский боец с позывным Хара (второй слева) в компании сослуживцев. Обложка © RT

Российский боец с позывным Хара (второй слева) в компании сослуживцев. Обложка © RT

В ходе выполнения боевых задач в Запорожье героическим поступком отличился боец ВС РФ Сергей Ганжа с позывным Хара. Он восемь километров ползком тащил под обстрелом ВСУ раненого командира, параллельно отбиваясь от дронов противника. О подвиге товарища рассказал сам спасённый.

«Я успел сообщить о ранении по рации и потерял сознание. Хара под миномётным обстрелом дополз до меня, затампонировал рану, перетянул бедро жгутом и наложил повязку, даже поставил капельницу», — отметил командира отделения с позывным Пластун.

В беседе с RT он назвал Хару настоящим героем нашего времени. По словам командира, правильно оказанная медицинская помощь помогла ему не только остаться живым, но и сохранить ногу. Однако, к сожалению, сам Ганжа погиб при выполнении боевого задания.

Его мать Людмила рассказала, что Сергей был внуком ветерана Великой Отечественной войны. На фронт Хара отправился в качестве добровольца. За боевые заслуги он посмертно награждён орденом Мужества.

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Российские бойцы неоднократно отличались героизмом и отвагой в ходе СВО. Ранее попавший под обстрел противника комроты ВС РФ рассказал, как перенёс кому и клиническую смерть. Также Life.ru узнал об истории бойца, который 10 дней притворялся мёртвым в окружении ВСУ.

Борис Эльфанд
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