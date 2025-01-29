Потрёпанную в Великой Новосёлке 110-ю бригаду ВСУ восполняют дезертирами и зеками
ТАСС: ВС РФ в Великой Новосёлке разбили большую часть 110-й бригады ВСУ
Большая часть 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ разгромлена российскими войсками в Великой Новосёлке. О полном уничтожении формирования говорить не приходится, поскольку украинское командование оперативно пополняет его штрафниками.
«Группировка, которая находилась в Новосёлке, большая её часть, уничтожена. Но это далеко не несколько тысяч человек, там всё-таки счет идёт на сотни убитых и десятки пленных от всей численности бригады», — сообщили ТАСС в силовых структурах.
В тылу у ВСУ сосредоточены резервы, состоящие в основном из дезертиров, бывших и действующих зеков. Таких штрафников, по словам представителей силовых структур, Украина содержит в «неких концентрационных лагерях».
Напомним, что ВС РФ выбили ВСУ из посёлка Великая Новосёлка 26 января. При обороне населённого пункта полтысячи украинских бойцов погибли, пытаясь выбежать из окружения, когда российским солдатам удалось рассечь гарнизон ВСУ надвое.
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