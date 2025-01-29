Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 11:11

ВСУ потеряли почти 500 солдат за сутки боёв в Курской области

За последние сутки в Курской области украинские военные потеряли 420 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, по данным ведомства, один вэсэушник не стал рисковать жизнью и сдался в плен.

«За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены 3 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 7 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — сказали там.

Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Курской и Мурманской областями
Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Курской и Мурманской областями

Ранее Life.ru сообщал, что за прошлые сутки российские войска предотвратили пять попыток украинских подразделений перейти в контратаку в Курской области. По данным Минобороны, в результате этих неудачных диверсий украинская армия потеряла свыше 280 военнослужащих. Кроме того, российские силы уничтожили танк, боевую машину пехоты, шесть бронемашин и 20 автомобилей.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar