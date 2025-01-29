ВСУ потеряли почти 500 солдат за сутки боёв в Курской области

За последние сутки в Курской области украинские военные потеряли 420 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, по данным ведомства, один вэсэушник не стал рисковать жизнью и сдался в плен.

«За сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены 3 танка, 7 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, а также 7 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — сказали там.