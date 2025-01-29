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Регион
29 января, 10:04

Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Курской и Мурманской областями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sundays Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sundays Photography

Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территориями Курской и Мурманской областей. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

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Сегодня утром жители Мурманской области были уведомлены о потенциальных атаках со стороны ВСУ. В связи с этим воздушное пространство над регионом было закрыто, а аэропорт Мурманска приостановил прием и отправку рейсов. Губернатор Чибис призвал местных жителей с пониманием относиться к изменениям в расписании и оставаться бдительными.

Марина Фещенко
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