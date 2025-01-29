Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Курской и Мурманской областями

Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территориями Курской и Мурманской областей. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

Сегодня утром жители Мурманской области были уведомлены о потенциальных атаках со стороны ВСУ. В связи с этим воздушное пространство над регионом было закрыто, а аэропорт Мурманска приостановил прием и отправку рейсов. Губернатор Чибис призвал местных жителей с пониманием относиться к изменениям в расписании и оставаться бдительными.