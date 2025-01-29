Опасность атаки БПЛА объявлена в Мурманской области

Жителей Мурманской области предупредили о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Над регионом уже успели закрыть воздушное пространство. Об этом сообщил губернатор входящего в российскую часть Арктики региона Андрей Чибис.

«На территории Мурманской области существует опасность прилёта БПЛА. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства», — написал он.

Чибис также попросил жителей Мурманской области отнестись с понимаем к переносу рейсов и продолжать сохранять бдительность. Он также напомнил, что необходимо доверять только официальным источникам, которые информируют по поводу подобных атак.