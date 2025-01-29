Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 04:22

БПЛА уничтожен в Калужской области, пострадавших нет

Беспилотный летательный аппарат уничтожен в Козельском районе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Сегодня ночью на территории Козельского района силами ПВО уничтожен один БПЛА. По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал глава региона в телеграм-канале, добавив, что на месте работает оперативная группа.

Над Ладожским озером в Ленобласти уничтожили беспилотник
Над Ладожским озером в Ленобласти уничтожили беспилотник

Также минувшей ночью украинские дроны были уничтожены в Ростовской, Смоленской, Тверской, Нижегородской, Брянской и Белгородской областях. Суммарно губернаторы регионов сообщили об уничтожении более полусотни БПЛА.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar