БПЛА уничтожен в Калужской области, пострадавших нет
Беспилотный летательный аппарат уничтожен в Козельском районе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«Сегодня ночью на территории Козельского района силами ПВО уничтожен один БПЛА. По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал глава региона в телеграм-канале, добавив, что на месте работает оперативная группа.
Также минувшей ночью украинские дроны были уничтожены в Ростовской, Смоленской, Тверской, Нижегородской, Брянской и Белгородской областях. Суммарно губернаторы регионов сообщили об уничтожении более полусотни БПЛА.
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