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Регион
28 января, 23:26

Над Брянской областью ликвидировали 26 украинских дронов

Очередная попытка массированной атаки беспилотных летательных аппаратов пресечена в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 3 реактивных», — написал глава региона в телеграм-канале.

Обошлось без пострадавших. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.

БПЛА сбит при попытке атаки объекта ядерной энергетики в Смоленской области
БПЛА сбит при попытке атаки объекта ядерной энергетики в Смоленской области

Также БПЛА атаковали Нижегородскую область, где начался пожар на территории предприятия в промзоне Кстово. Кроме того, дроны ликвидированы в Тверской области. Во всех случаях пострадавших нет.

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Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Артур Лапсаков
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