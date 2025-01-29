Над Брянской областью ликвидировали 26 украинских дронов

Очередная попытка массированной атаки беспилотных летательных аппаратов пресечена в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 3 реактивных», — написал глава региона в телеграм-канале.