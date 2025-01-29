Над Ладожским озером в Ленобласти уничтожили беспилотник

Беспилотный летательный аппарат ликвидирован над Ладожским озером в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен БПЛА. Разрушений и пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.