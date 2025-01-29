Над Ладожским озером в Ленобласти уничтожили беспилотник
Беспилотный летательный аппарат ликвидирован над Ладожским озером в Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
«Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен БПЛА. Разрушений и пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.
Напомним, ночью в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге вводили ограничения на приём и выпуск самолётов. Они действовали около двух часов. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.
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