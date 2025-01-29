В Ростовской области подавили украинский беспилотник
Один беспилотный летательный аппарат ликвидирован ночью в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.
БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Мясниковском районе. Он упал за пределами населённых пунктов, пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил глава региона.
Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки на Россию. Силы ПВО сработали в Смоленской, Тверской, Нижегородской, Брянской и Белгородской областях.
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