Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 03:55

В Ростовской области подавили украинский беспилотник

Один беспилотный летательный аппарат ликвидирован ночью в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Мясниковском районе. Он упал за пределами населённых пунктов, пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил глава региона.

БПЛА атаковал многоквартирный дом в Грайвороне, ранен мирный житель
БПЛА атаковал многоквартирный дом в Грайвороне, ранен мирный житель

Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку массированной атаки на Россию. Силы ПВО сработали в Смоленской, Тверской, Нижегородской, Брянской и Белгородской областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar