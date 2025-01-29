В Ростовской области подавили украинский беспилотник

Один беспилотный летательный аппарат ликвидирован ночью в Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в Мясниковском районе. Он упал за пределами населённых пунктов, пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил глава региона.