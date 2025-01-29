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Регион
28 января, 23:27

Число сбитых БПЛА над Торопецким округом Тверской области возросло до 20

Количество сбитых украинских беспилотников над Торопецким округом Тверской области выросло до 20. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя.

Изначально сообщалось о ликвидации шести беспилотников, однако позже их число увеличилось до 14. Отражение атаки продолжается.

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Ранее стало известно, что вражеский беспилотник был сбит при попытке удара по объекту ядерной энергетики в Смоленской области. Пострадавших и разрушений нет.

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Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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