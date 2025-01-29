БПЛА атаковал многоквартирный дом в Грайвороне, ранен мирный житель

В городе Грайворон беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом. В результате инцидента один мирный житель получил ранение. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, мужчина с непроникающим ранением грудной клетки был доставлен бригадой скорой помощи в больницу № 2 областного центра.

В результате сброса взрывных устройств с беспилотника в двух квартирах дома выбиты окна. Кроме того, осколками повреждены четыре припаркованных рядом автомобиля.