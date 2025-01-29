Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Санкт-Петербурга
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Росавиации.
Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы с 2:56 мск. Экипажи судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.
Ранее ограничения вводились в аэропорту Казани. Из-за этого были задержаны несколько рейсов. Впрочем, продлились они не долго, сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.
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