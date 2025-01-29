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Регион
29 января, 00:17

Временные ограничения на полёты введены в аэропорту Санкт-Петербурга

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Росавиации.

Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы с 2:56 мск. Экипажи судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

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Ранее ограничения вводились в аэропорту Казани. Из-за этого были задержаны несколько рейсов. Впрочем, продлились они не долго, сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

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Telegram / Аэропорт Пулково

Артур Лапсаков
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