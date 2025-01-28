Закрытые с начала СВО аэропорты начали набор сотрудников и вызвали слухи об открытии неба
Аэропорты юга России стали активно искать работников, выложив более 150 вакансий
Закрытые с начала спецоперации на Украине воздушные гавани юга России активно ищут новых работников. На сервисах появилось уже более 150 предложений трудоустройства в шести закрытых аэропортах. К примеру, Платов в Ростове-на-Дону ждёт кандидатов на 25 открытых вакансий.
Из-за появления более 150 вакансий в закрытых аэропортах в Анапе, Краснодаре, Геленджике, Симферополе и Ростове-на-Дону, а также в открытой воздушной гавани в Сочи в социальных сетях распространилась информация о возможном скором открытии аэропортов на юге страны. Но в пресс-службе компании «Аэродинамика», являющейся оператором хабов Краснодара, Анапы и Сочи, объяснили, что дело не в этом.
«В течение всего периода ограничений полётов в наших аэропортах мы регулярно проводим тренировки и обучения, чтобы специалисты сохраняли навыки и компетенции и были готовы возобновить работу, как только соответствующее решение будет принято. Часть специалистов проходит стажировки в аэропорту Сочи, применяя все навыки на практике», — пояснили журналистам в пресс-службе оператора кубанских аэропортов.
Там отметили, что поддерживают укомплектованность всего кадрового состава воздушных гаваней. Это касается и тех специальностей, которые задействованы в обслуживании пассажиров в аэропортах. В обязанности ГК «Аэродинамика» действительно входит надзор за наполненностью кадрового состава, регулярная публикация открытых вакансии и подготовка специалистов целевым образом в соответствии с федеральным проектом «Профессионалитет».
Напомним, что в начале спецоперации 12 аэропортов в южной и центральной частях России были временно закрыты в целях безопасности гражданских рейсов. В 2023 году пошли разговоры о возобновлении работы краснодарского аэропорта, а недавно в Госдуме рассказали, что его вновь откроют в феврале этого года.
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