Закрытые с начала СВО аэропорты начали набор сотрудников и вызвали слухи об открытии неба

Закрытые с начала спецоперации на Украине воздушные гавани юга России активно ищут новых работников. На сервисах появилось уже более 150 предложений трудоустройства в шести закрытых аэропортах. К примеру, Платов в Ростове-на-Дону ждёт кандидатов на 25 открытых вакансий.

Из-за появления более 150 вакансий в закрытых аэропортах в Анапе, Краснодаре, Геленджике, Симферополе и Ростове-на-Дону, а также в открытой воздушной гавани в Сочи в социальных сетях распространилась информация о возможном скором открытии аэропортов на юге страны. Но в пресс-службе компании «Аэродинамика», являющейся оператором хабов Краснодара, Анапы и Сочи, объяснили, что дело не в этом.

«В течение всего периода ограничений полётов в наших аэропортах мы регулярно проводим тренировки и обучения, чтобы специалисты сохраняли навыки и компетенции и были готовы возобновить работу, как только соответствующее решение будет принято. Часть специалистов проходит стажировки в аэропорту Сочи, применяя все навыки на практике», — пояснили журналистам в пресс-службе оператора кубанских аэропортов.