На Камчатке пьяный мужчина выбил стекло в аэропорту, убегая от полицейских

Изрядно выпивший мужчина так старательно убегал от представителей правопорядка, что выбил окно в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили представители пресс-службы транспортной полиции Дальнего Востока.

Кадры задержания дебошира. Видео © Telegram / Дальневосточная полиция

Мужчина привлёк к себе внимание сотрудников камчатской полиции тем, что устроил в аэропорту настоящий дебош. Он кидался на прохожих, ругался и выкрикивал нелицеприятные выражения. Оказалось, что 42-летний местный житель провожал на рейс знакомого, но перед этим знатно принял на грудь, поэтому не мог контролировать себя. Когда пьяный дебошир понял, что его намерены под белы рученьки увести правоохранители, то попытался сбежать.

Бегству помешало стекло, в которое гражданин влетел, не заметив прозрачного препятствия на своём пути. Но сдаваться он не собирался, поэтому начал выбивать окно кулаками.

«Во время доставления в дежурную часть, мужчина попытался сбежать от полицейских, но находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепутал оконный проем с дверью и побежал прямо в него, разбив стекло», — сказано в сообщении.

Драгоценное время было потеряно, и сотрудники транспортной полиции настигли беглеца. Его поймали, увезли в отдел и завели на провожающего несколько административок.