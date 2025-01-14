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14 января, 09:47

Требовал коньяка и хотел выйти: Актёра из «Папиных дочек» оштрафовали из-за дебоша в самолёте

Актёра Воловенко оштрафовали на 90 тысяч рублей из-за хулиганства на самолёте

Актёр Евгений Воловенко. Фото © Kinopoisk

Актёр Евгений Воловенко. Фото © Kinopoisk

Актёр Евгений Воловенко устроил дебош на самолёте, который летел из Москвы в Хабаровск. Перед посадкой он явно перебрал с алкоголем и во время полёта начал требовать пересадки в бизнес-класс. Затем ему приспичило закурить и выпить коньяка. Когда Воловенко попытались вразумить, тот захотел выйти из самолёта через аварийный выход, передаёт РИА «Новости».

Кроме того, актёр пытался завязать драку с другим пассажиром, постоянно нажимал кнопку вызова бортпроводника и бесцельно разгуливал по салону воздушного судна. В аэропорту Хабаровска актёра встретили полицейские. Дебоширу уже назначили штраф размером 90 тысяч рублей. Суд учёл наличие у актёра несовершеннолетнего ребёнка, принесение извинений, занятие благотворительностью и другие обстоятельства.

Воловенко снялся в более 70 фильмах и сериалах, среди которых «Папины дочки», «След» и «Солдаты». Актёр родился в Калининграде 4 апреля 1972 года. Впервые главную роль он сыграл в 2006 году в фильме «Женские истории».

Ранее актёр из сериала «Склифосовский» Евгений Косырев отказался ограничивать себя в употреблении алкоголя ради здоровья. Косыреву предстоит постоянно наблюдаться у специалистов, однако сможет ли он бросить пить пока неизвестно.

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Полина Никифорова
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