Нужна ли Юре Борисову голливудская слава, объяснила телеведущая

Нужна ли Юре Борисову и другим российским актёрам заокеанская слава? На эту тему порассуждала телеведущая Маруся Михейчик. Она подчеркнула, что отношение отечественных звёзд к Голливуду со временем изменилось. Если раньше съёмки в американских картинах воспринимались как невероятный успех и принадлежность к элите мирового кино, то теперь в индустрию проникли ИИ и политика.

«Отгремел «Золотой глобус» — наши Юра Борисов и <...> Марк Эйдельштейн, к сожалению, предсказуемо не взяли заявленную номинацию. А нужно ли нам это было вообще?» — задала риторический вопрос собеседница РИА «ФедералПресс».