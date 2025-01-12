Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 января, 08:33

Нужна ли Юре Борисову голливудская слава, объяснила телеведущая

Телеведущая Михейчик: Отношение российских актёров к Голливуду изменилось

Юра Борисов. Обложка © Kinopoisk

Юра Борисов. Обложка © Kinopoisk

Нужна ли Юре Борисову и другим российским актёрам заокеанская слава? На эту тему порассуждала телеведущая Маруся Михейчик. Она подчеркнула, что отношение отечественных звёзд к Голливуду со временем изменилось. Если раньше съёмки в американских картинах воспринимались как невероятный успех и принадлежность к элите мирового кино, то теперь в индустрию проникли ИИ и политика.

«Отгремел «Золотой глобус» — наши Юра Борисов и <...> Марк Эйдельштейн, к сожалению, предсказуемо не взяли заявленную номинацию. А нужно ли нам это было вообще?» — задала риторический вопрос собеседница РИА «ФедералПресс».

Она отметила, что с развитием искусственного интеллекта упала ценность актёрской игры, а политика начала диктовать производителям контента свои условия. В то же время возросло качество российского кино, уверена Михейчик. По её словам, достижения Юры Борисова стали поводом для гордости у россиян, однако вопрос о необходимости подобных достижений остаётся открытым.

«Просто лучший»: Петров признался, что завидует Борисову
«Просто лучший»: Петров признался, что завидует Борисову

Напомним, фильм «Анора» с Юрой Борисовым признали лучшей картиной 2024 года. Тем не менее, актёр пролетел мимо «Золотого глобуса», уступив победу Кирану Калкину. Однако Юра Борисов стал номинантом премии США SAG Awards. В свою очередь, кинокритик назвал главную фишку Юры Борисова, которая помогла ему стать голливудским крашем.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Юрий Борисов
  • голливуд
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar