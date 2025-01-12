Нужна ли Юре Борисову голливудская слава, объяснила телеведущая
Телеведущая Михейчик: Отношение российских актёров к Голливуду изменилось
Юра Борисов. Обложка © Kinopoisk
Нужна ли Юре Борисову и другим российским актёрам заокеанская слава? На эту тему порассуждала телеведущая Маруся Михейчик. Она подчеркнула, что отношение отечественных звёзд к Голливуду со временем изменилось. Если раньше съёмки в американских картинах воспринимались как невероятный успех и принадлежность к элите мирового кино, то теперь в индустрию проникли ИИ и политика.
«Отгремел «Золотой глобус» — наши Юра Борисов и <...> Марк Эйдельштейн, к сожалению, предсказуемо не взяли заявленную номинацию. А нужно ли нам это было вообще?» — задала риторический вопрос собеседница РИА «ФедералПресс».
Она отметила, что с развитием искусственного интеллекта упала ценность актёрской игры, а политика начала диктовать производителям контента свои условия. В то же время возросло качество российского кино, уверена Михейчик. По её словам, достижения Юры Борисова стали поводом для гордости у россиян, однако вопрос о необходимости подобных достижений остаётся открытым.
Напомним, фильм «Анора» с Юрой Борисовым признали лучшей картиной 2024 года. Тем не менее, актёр пролетел мимо «Золотого глобуса», уступив победу Кирану Калкину. Однако Юра Борисов стал номинантом премии США SAG Awards. В свою очередь, кинокритик назвал главную фишку Юры Борисова, которая помогла ему стать голливудским крашем.