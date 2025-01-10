Кинокритик назвал главную фишку Юры Борисова, которая помогла ему стать голливудским крашем

Успех Юры Борисова в США вовсе нельзя назвать неожиданностью, считает кинокритик Александр Голубчиков. По словам эксперта, российский актёр и до 2024 года снимался в успешных проектах и привлекал к себе внимание. Кроме того, в Голливуде у любимца публики может быть хорошая команда пиарщиков, которая занимается его раскруткой.

«У Юры хороший потенциал. Тут никаких сомнений. В конце концов мы помним, что он не первый из российских актёров, кто попадает в поле зрения международной прессы и вообще снимался в Голливуде, это были и Машков, и Тактаров, и Жижикин, но Борисов немножко другого уровня», — поделился своим мнением Голубчиков в беседе с порталом «Страсти».