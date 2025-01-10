Кинокритик назвал главную фишку Юры Борисова, которая помогла ему стать голливудским крашем
Кинокритик Голубчиков: Иностранцев привлекла искренность Юры Борисова
Юра Борисов. Фото © АГН «Москва» / Александр Авилов
Успех Юры Борисова в США вовсе нельзя назвать неожиданностью, считает кинокритик Александр Голубчиков. По словам эксперта, российский актёр и до 2024 года снимался в успешных проектах и привлекал к себе внимание. Кроме того, в Голливуде у любимца публики может быть хорошая команда пиарщиков, которая занимается его раскруткой.
«У Юры хороший потенциал. Тут никаких сомнений. В конце концов мы помним, что он не первый из российских актёров, кто попадает в поле зрения международной прессы и вообще снимался в Голливуде, это были и Машков, и Тактаров, и Жижикин, но Борисов немножко другого уровня», — поделился своим мнением Голубчиков в беседе с порталом «Страсти».
Он добавил, что главная фишка Борисова заключается в его искренности. Иностранцы не увидели в нём фальши, что и привлекло их. Кроме того, Юра снимается больше в артовом кино, чем в художественном, а это именно фестивальный уровень.
Напомним, в начале января Юра Борисов появился на красной дорожке «Золотого глобуса». Его номинировали за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора», который признали лучшим по версии портала IndieWire. Однако российский актёр, увы, не получил эту награду, уступив её брату Маколея Калкина Кирану. На днях стало известно, что Борисов стал кандидатом на получение ещё одной престижной кинопремии актёрской гильдии США SAG Awards за роль в той же «Аноре». Александр Петров, который также метит в Голливуд, признался, что завидует успеху коллеги. Звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» не теряет надежды получить «Оскар».