Юра Борисов пролетел мимо «Золотого глобуса», уступив победу Кирану Калкину

Премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана удостоился американский актёр Киран Калкин (брат Маколея Калкина) за свою игру в комедии «Настоящая боль» (A Real Pain, 2024). В списке номинантов был также российский актёр Юра Борисов со своей ролью в фильме «Анора» (Anora, 2024). Трансляцию вёл телеканал CBS.

На победу в этой номинации также претендовали Эдвард Нортон за роль в фильме «Боб Дилан: Никому не известный» (A Complete Unknown, 2024), Гай Пирс с драмой «Бруталист» (The Brutalist, 2024), Джереми Стронг за роль в фильме «Ученик. Восхождение Трампа» (The Apprentice, 2024) и Дензел Вашингтон, сыгравший в боевике «Гладиатор 2» (Gladiator II, 2024).

«Золотой глобус» ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. По престижности выше в США находится лишь «Оскар».