Актёр Косырев отказался лечиться после запрета врачей на выпивку
Mash: Косырев выписался из больницы после запрета на употребление алкоголя
Евгений Косырев. Фото © Валерий Мясников / Пресс-служба Театра Вахтангова
Звезда сериала «Склифосовский» Евгений Косырев отказался дальше лечиться в больнице и оформил письменный отказ. По данным Mash, врачи запретили актёру театра имени Вахтангова употреблять алкоголь, и его это не устроило.
Теперь Косыреву предстоит постоянно наблюдаться у специалистов, однако сможет ли он бросить пить пока неизвестно. Письменный отказ от дальнейшего лечения указывает на то, что звезда ещё не примирился с этим фактом.
Напомним, что актёра госпитализировали перед спектаклем «Утиная охота». Когда артист приехал на выступление, ему стало плохо. Косырева увезли в больницу с болями в животе и слабостью и поместили в реанимацию. Это вторая госпитализация, первая случилась в начале декабря 2024 года — тогда ему провели дренирование брюшной полости и откачали 20 литров жидкости. Всё это произошло на фоне болезни печени из-за злоупотребления алкоголем. Позже самочувствие Косырева значительно ухудшилось. Он пребывал в тяжёлом состоянии при кислородной поддержке. Однако теперь выписался из больницы по собственному желанию.