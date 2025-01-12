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Регион
12 января, 10:07

Актёр Косырев отказался лечиться после запрета врачей на выпивку

Mash: Косырев выписался из больницы после запрета на употребление алкоголя

Евгений Косырев. Фото © Валерий Мясников / Пресс-служба Театра Вахтангова

Евгений Косырев. Фото © Валерий Мясников / Пресс-служба Театра Вахтангова

Звезда сериала «Склифосовский» Евгений Косырев отказался дальше лечиться в больнице и оформил письменный отказ. По данным Mash, врачи запретили актёру театра имени Вахтангова употреблять алкоголь, и его это не устроило.

Теперь Косыреву предстоит постоянно наблюдаться у специалистов, однако сможет ли он бросить пить пока неизвестно. Письменный отказ от дальнейшего лечения указывает на то, что звезда ещё не примирился с этим фактом.

Актёра Евгения Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем
Актёра Евгения Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем

Напомним, что актёра госпитализировали перед спектаклем «Утиная охота». Когда артист приехал на выступление, ему стало плохо. Косырева увезли в больницу с болями в животе и слабостью и поместили в реанимацию. Это вторая госпитализация, первая случилась в начале декабря 2024 года — тогда ему провели дренирование брюшной полости и откачали 20 литров жидкости. Всё это произошло на фоне болезни печени из-за злоупотребления алкоголем. Позже самочувствие Косырева значительно ухудшилось. Он пребывал в тяжёлом состоянии при кислородной поддержке. Однако теперь выписался из больницы по собственному желанию.

Алена Пенчугина
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