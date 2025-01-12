Актёр Косырев отказался лечиться после запрета врачей на выпивку

Теперь Косыреву предстоит постоянно наблюдаться у специалистов, однако сможет ли он бросить пить пока неизвестно. Письменный отказ от дальнейшего лечения указывает на то, что звезда ещё не примирился с этим фактом.

Напомним, что актёра госпитализировали перед спектаклем «Утиная охота». Когда артист приехал на выступление, ему стало плохо. Косырева увезли в больницу с болями в животе и слабостью и поместили в реанимацию. Это вторая госпитализация, первая случилась в начале декабря 2024 года — тогда ему провели дренирование брюшной полости и откачали 20 литров жидкости. Всё это произошло на фоне болезни печени из-за злоупотребления алкоголем. Позже самочувствие Косырева значительно ухудшилось. Он пребывал в тяжёлом состоянии при кислородной поддержке. Однако теперь выписался из больницы по собственному желанию.