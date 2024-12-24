Актёра Евгения Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем
Актёр Евгений Косырев. Обложка © Валерий Мясников / Пресс-служба Театра Вахтангова
Актёра Евгения Косырева госпитализировали перед спектаклем «Утиная охота» в Театре Вахтангова. Ему стало плохо, когда артист приехал на выступление.
Как пишет РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу театра, постановка прошла без его участия, Косырева в роли Кушака заменил Аскар Галимов.
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