Актёра Евгения Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем

Актёра Евгения Косырева госпитализировали перед спектаклем «Утиная охота» в Театре Вахтангова. Ему стало плохо, когда артист приехал на выступление.

Как пишет РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу театра, постановка прошла без его участия, Косырева в роли Кушака заменил Аскар Галимов.