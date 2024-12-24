Бориса Щербакова выписали из больницы, сын рассказал о его самочувствии
Актёра Бориса Щербакова выписали из больницы, его забрал сын
Народного артиста России Бориса Щербакова выписали из больницы. Буквально пару часов назад он вместе с сыном Василием вернулся домой. Об этом сообщает kp.ru.
«Всё у нас хорошо! Отец уже дома. Его сегодня выписали. Мы с ним только что зашли в квартиру. Какое у него настроение? Отличное!», — рассказал сын.
По словам Василия, операцию отцу провели успешно, в специализированной клинике. Хирургическое вмешательство заняло всего десять минут. Несколько дней Щербакову было трудно говорить и есть. Теперь его ждёт восстановление.
Напомним, что Бориса Щербакова госпитализировали в ночь на 5 декабря после того, как его жена обнаружила его без сознания на лестничной площадке. Актёр получил серьёзную травму головы при падении. Когда он пришёл в себя, то пожаловался на головные боли и дезориентацию. Врачи выявили у него нарушения сердечного ритма и признаки недостаточности, а также перелом черепа и костей челюсти. Артисту была проведена операция, в ходе которой смещённая скуловая кость была зафиксирована металлической спицей. С этой конструкцией ему предстоит находиться около двух недель. Тем не менее Щербаков сохраняет оптимизм и верит в быстрое восстановление.