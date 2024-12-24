Бориса Щербакова выписали из больницы, сын рассказал о его самочувствии

Народного артиста России Бориса Щербакова выписали из больницы. Буквально пару часов назад он вместе с сыном Василием вернулся домой. Об этом сообщает kp.ru.

«Всё у нас хорошо! Отец уже дома. Его сегодня выписали. Мы с ним только что зашли в квартиру. Какое у него настроение? Отличное!», — рассказал сын.