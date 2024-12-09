Актёр Борис Щербаков впервые вышел на связь после перелома черепа и реанимации

Состояние здоровья актёра Бориса Щербакова стабилизируется, совсем скоро он сможет вернуться на сцену. Народный артист РФ впервые вышел на связь после тревожных новостей, чтобы успокоить своих поклонников.

«Чувствую себя замечательно. Надеюсь, что скоро вернусь и смогу сохранить часть спектаклей. Ничего страшного не произошло. Я упал, споткнулся, но всё будет хорошо», – сказал Щербаков в беседе с Агентством городских новостей «Москва»