Актёр Борис Щербаков впервые вышел на связь после перелома черепа и реанимации
Актёр Борис Щербаков сообщил, что уже идёт на поправку и скоро вернётся на сцену
Борис Щербаков. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Состояние здоровья актёра Бориса Щербакова стабилизируется, совсем скоро он сможет вернуться на сцену. Народный артист РФ впервые вышел на связь после тревожных новостей, чтобы успокоить своих поклонников.
«Чувствую себя замечательно. Надеюсь, что скоро вернусь и смогу сохранить часть спектаклей. Ничего страшного не произошло. Я упал, споткнулся, но всё будет хорошо», – сказал Щербаков в беседе с Агентством городских новостей «Москва»
Напомним, Щербакова в бессознательном состоянии обнаружила супруга посреди ночи. Как только он пришёл в себя, стал жаловаться на головные боли и головокружение. Обследование сердца показало нарушение ритма и признаки недостаточности. У него диагностирован перелом черепа и костей челюсти.