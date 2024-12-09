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9 декабря, 06:06
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Кровотечение и некроз: У актёра Бориса Щербакова выявили страшное заболевание

SHOT: У Бориса Щербакова нашли редкую болезнь кишечника с риском некроза тканей

Борис Щербаков. Обложка © ТАСС / Сандурская Софья

Борис Щербаков. Обложка © ТАСС / Сандурская Софья

У актёра Бориса Щербакова выявили редкое заболевание кишечника во время диагностики после неудачного падения. По данным SHOT, у актёра есть риск кровотечений и тяжёлых осложнений вроде некроза.

Медики провели комплексное обследование и взяли все возможные анализы у 74-летнего Бориса Васильевича, чтобы исключить ряд последствий после падения. При обследовании органов брюшной полости был выявлен пневматоз. За состоянием кишечника актёру рекомендовали наблюдать, пока операция не требуется.

Сейчас артист в состоянии средней тяжести в одной из столичных больниц. У него перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга.

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Напомним, Щербакова в бессознательном состоянии обнаружила супруга посреди ночи. Как только он пришёл в себя, стал жаловаться на головные боли и головокружение. Обследование сердца показало нарушение ритма и признаки недостаточности. У него диагностирован перелом черепа и костей челюсти.

Николай Рюмин
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