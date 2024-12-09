Кровотечение и некроз: У актёра Бориса Щербакова выявили страшное заболевание
SHOT: У Бориса Щербакова нашли редкую болезнь кишечника с риском некроза тканей
Борис Щербаков. Обложка © ТАСС / Сандурская Софья
У актёра Бориса Щербакова выявили редкое заболевание кишечника во время диагностики после неудачного падения. По данным SHOT, у актёра есть риск кровотечений и тяжёлых осложнений вроде некроза.
Медики провели комплексное обследование и взяли все возможные анализы у 74-летнего Бориса Васильевича, чтобы исключить ряд последствий после падения. При обследовании органов брюшной полости был выявлен пневматоз. За состоянием кишечника актёру рекомендовали наблюдать, пока операция не требуется.
Сейчас артист в состоянии средней тяжести в одной из столичных больниц. У него перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга.
Напомним, Щербакова в бессознательном состоянии обнаружила супруга посреди ночи. Как только он пришёл в себя, стал жаловаться на головные боли и головокружение. Обследование сердца показало нарушение ритма и признаки недостаточности. У него диагностирован перелом черепа и костей челюсти.