Кровотечение и некроз: У актёра Бориса Щербакова выявили страшное заболевание

У актёра Бориса Щербакова выявили редкое заболевание кишечника во время диагностики после неудачного падения. По данным SHOT, у актёра есть риск кровотечений и тяжёлых осложнений вроде некроза.

Медики провели комплексное обследование и взяли все возможные анализы у 74-летнего Бориса Васильевича, чтобы исключить ряд последствий после падения. При обследовании органов брюшной полости был выявлен пневматоз. За состоянием кишечника актёру рекомендовали наблюдать, пока операция не требуется.

Сейчас артист в состоянии средней тяжести в одной из столичных больниц. У него перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга.