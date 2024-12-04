Актёр «Квартета И» Демидов может стать инвалидом из-за отказывающих почек

Актёр «Квартета И» Александр Демидов может стать инвалидом. Прямо сейчас он стремительно набирает вес в связи с серьёзными проблемами с почками и другими органами.

Как пишет Mash, в течение нескольких лет звезда театра и кино регулярно жалуется на сильные отёки ног, давление и слабость. За последние три года он проходил госпитализацию минимум трижды. Тогда же шоумен резко набрал 25 килограмм — сказался стресс из-за болезни жены.

В ходе обследований врачи выяснили, что почки Демидова стали работать хуже. Это вызвало постоянные отёки, а также нарушения в работе пищевода и кишечника. Специалисты считают, что полноценному лечению препятствует образ жизни актёра, который непрочь выпить и покурить. Сейчас артисту прописан пожизненный приём недешёвого препарата, подавляющего иммунитет, и диета. Решается вопрос о присвоении инвалидности.