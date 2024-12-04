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4 декабря, 06:41

Актёр «Квартета И» Демидов может стать инвалидом из-за отказывающих почек

Mash: Актёр «Квартета И» Александр Демидов может стать инвалидом

Александр Демидов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Александр Демидов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Актёр «Квартета И» Александр Демидов может стать инвалидом. Прямо сейчас он стремительно набирает вес в связи с серьёзными проблемами с почками и другими органами.

Как пишет Mash, в течение нескольких лет звезда театра и кино регулярно жалуется на сильные отёки ног, давление и слабость. За последние три года он проходил госпитализацию минимум трижды. Тогда же шоумен резко набрал 25 килограмм — сказался стресс из-за болезни жены.

В ходе обследований врачи выяснили, что почки Демидова стали работать хуже. Это вызвало постоянные отёки, а также нарушения в работе пищевода и кишечника. Специалисты считают, что полноценному лечению препятствует образ жизни актёра, который непрочь выпить и покурить. Сейчас артисту прописан пожизненный приём недешёвого препарата, подавляющего иммунитет, и диета. Решается вопрос о присвоении инвалидности.

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А ранее Life.ru рассказывал, как звезде «Служебного романа» Светлане Немоляевой потребовалась экстренная помощь врачей. Актрисе вызвали скорую из-за нарушения сердечного ритма. 87-летняя Светлана Владимировна почувствовала себя плохо в своей московской квартире. Позднее она прокомментировала своё текущее состояние.

Мария Любицкая
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