Актёр «Квартета И» Демидов может стать инвалидом из-за отказывающих почек
Mash: Актёр «Квартета И» Александр Демидов может стать инвалидом
Александр Демидов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Актёр «Квартета И» Александр Демидов может стать инвалидом. Прямо сейчас он стремительно набирает вес в связи с серьёзными проблемами с почками и другими органами.
Как пишет Mash, в течение нескольких лет звезда театра и кино регулярно жалуется на сильные отёки ног, давление и слабость. За последние три года он проходил госпитализацию минимум трижды. Тогда же шоумен резко набрал 25 килограмм — сказался стресс из-за болезни жены.
В ходе обследований врачи выяснили, что почки Демидова стали работать хуже. Это вызвало постоянные отёки, а также нарушения в работе пищевода и кишечника. Специалисты считают, что полноценному лечению препятствует образ жизни актёра, который непрочь выпить и покурить. Сейчас артисту прописан пожизненный приём недешёвого препарата, подавляющего иммунитет, и диета. Решается вопрос о присвоении инвалидности.
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