«Постоянная боль»: Стало известно о резком ухудшении здоровья Губина

Певец Андрей Губин рассказал об ухудшении своего самочувствия. Он пожаловался на боль в лице и теле, из-за которой пришлось отказаться от дорогостоящих выступлений на корпоративах. Исполнителю «Мальчика-бродяги» до сих по поступают звонки с выгодными предложениями, от которых приходится отказываться. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash .

Многие поклонники творчества Губина ждут его обещанного возвращения на сцену, которое тот анонсировал в начале года. Тогда артист заявил , что написал песен на 10 альбомов, а для возвращения на эстраду ему необходимо разобраться со своим здоровьем. Результаты медицинских анализов показали, что у Губина отсутствуют онкозаболевания, а боли в лице связаны с невралгией. Однако боль настолько сильная, что с возвращением на сцену придётся повременить.

Напомним, Андрей Губин ушёл со сцены более 10 лет назад из-за тяжёлого заболевания. У него нашли неврологическую болезнь лица, которая на данный момент считается неизлечимой. Певец стал жаловаться на частые приступы и признавался, что ему тяжело не просто двигаться, а даже дышать. Однако в последнее время у артиста наблюдаются явные улучшения. Он начал выходить в свет, путешествовать и творить. Например, в конце августа исполнитель хита «Девушки как звёзды» стал гостем фестиваля «Новая волна». В анонсе мероприятия говорилось, что музыкант исполнит как минимум одну свою песню, однако на сцену он так и не вышел, наблюдая за выступлениями участников из зала. За время простоя певец написал большое количество треков, которых хватит аж на 10 альбомов. Также сообщалось, что у звезды 90-х появилась новая любовь.