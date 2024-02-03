Пошёл на поправку: Звезда 90-х Андрей Губин планирует вернуться на сцену в этом году
SHOT: Певец Губин после тяжёлой болезни может вернуться на сцену в 2024 году
Певец Андрей Губин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / gubin_andrey__
Состояние здоровья певца Андрея Губина улучшилось. Как сообщает SHOT, исполнитель хита "Такие девушки, как звёзды" намерен вернуться на сцену в этом году. Ранее у артиста парализовало часть лица и появились проблемы с дикцией.
По информации телеграм-канала, недавно 49-летний Губин прошёл полное обследование, в том числе на выявление онкологического заболевания. Результат оказался обнадёживающим, ведь анализы звезды 90-х не показали ничего плохого. Губин рассказал, что окончательный диагноз по поводу его проблем с лицом не установили. По мнению врачей, это просто невралгия.
Лицо у артиста до сих пор болит, однако он не теряет надежды вернуться на сцену и радовать поклонников новыми песнями. Губин уже начал над этим работать и даже написал несколько хитов. Музыкант планирует в течение этого года восстановить вокальные способности, но если здоровье подкачает, то тогда продаст песни другим артистам. Заказчики, к слову, продолжают звать Губина на корпоративы даже без голоса. По их словам, они готовы просто посидеть и "попить с ним водки". Сам же артист отказывается от таких вечеринок.
Напомним, в 2010-х Губин ушёл со сцены: у него нашли неврологическую болезнь лица, которая на данный момент неизлечима. Певец стал жаловаться на частые приступы мигрени. Музыкант рассказывал, что ему тяжело не просто двигаться, а даже дышать, да и сердце работает в странном ритме. Он сильно изменился внешне и почти перестал писать музыку. Звезда 90-х признался, что даже не может ходить на свидания из-за того, что испытывает проблемы со здоровьем.