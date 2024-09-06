«Травмированный прошлым»: Сваха объяснила, какая женщина нужна Андрею Губину

Заслуженный артист России Андрей Губин долгие годы вёл затворнический образ жизни и скрывал от публики личную жизнь. Сваха Анна Осипова уверена, что звезда 90-х всё ещё может построить отношения. В беседе с порталом «Страсти» она объяснила, какая женщина нужна певцу.

«Губин ещё молодой мужчина, хоть и травмированный прошлым, но вполне способный построить отношения с женщиной. Телец по гороскопу, Андрей сочетает в себе любовь к красоте Льва и фундаментальную рациональность Девы», — отметила эксперт.

По её словам, артиста привлекают молодые девушки, потому что эмоционально он находится в прошлом. Сваха подчеркнула, что после длительного затворничества Губин не знает, как строить отношения со сверстницами. Эксперт полагает, что певец будет стремиться стать покровителем и опекуном для новой дамы сердца.