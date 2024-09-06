ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 14:16

«Травмированный прошлым»: Сваха объяснила, какая женщина нужна Андрею Губину

Сваха Осипова: Певец Андрей Губин травмирован прошлым

Андрей Губин. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Андрей Губин. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Заслуженный артист России Андрей Губин долгие годы вёл затворнический образ жизни и скрывал от публики личную жизнь. Сваха Анна Осипова уверена, что звезда 90-х всё ещё может построить отношения. В беседе с порталом «Страсти» она объяснила, какая женщина нужна певцу.

«Губин ещё молодой мужчина, хоть и травмированный прошлым, но вполне способный построить отношения с женщиной. Телец по гороскопу, Андрей сочетает в себе любовь к красоте Льва и фундаментальную рациональность Девы», — отметила эксперт.

По её словам, артиста привлекают молодые девушки, потому что эмоционально он находится в прошлом. Сваха подчеркнула, что после длительного затворничества Губин не знает, как строить отношения со сверстницами. Эксперт полагает, что певец будет стремиться стать покровителем и опекуном для новой дамы сердца.

Кумир 90-х Андрей Губин представил новую песню впервые за 20 лет
Кумир 90-х Андрей Губин представил новую песню впервые за 20 лет

Напомним, недавно Губин рассказал о своей личной жизни. Певец заявил, что встречается с девушкой.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Андрей Губин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров