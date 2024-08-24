«Я так забочусь»: Андрей Губин дал редкий комментарий о личной жизни

Звезда 90-х Андрей Губин посетил свой творческий вечер на конкурсе «Новая волна», который проходил в Сочи. Корреспондентам Super удалось взять интервью у главного затворника шоу-бизнеса, который наконец-то вышел из тени.

Стоит отметить, что деятель эстрады не поёт уже 19 лет, так большую часть этого времени серьёзно болеет. В середине 2000-х годов врачи сообщили ему, что у певца обнаружена левосторонняя прозопалгия лица.

В результате внешность артиста изменилась, из-за чего он вынужден носить маску на публике, а сам Губин испытывает сильные боли. Певец также рассказывал, что редко ходит на свидания из-за шумов в голове.

Однако в свежем интервью звезда 90-х призналась, что сейчас находится в отношениях. В то же время он сообщал, что столько внимания, сколько ему хотелось бы, оказывать избраннице мужчина не может.

«Я не могу так заботиться о девушке, как я люблю. <...> Я так (финансово. — Прим. Life.ru) забочусь. Вот мы сейчас на Красной Поляне, я знаю, что там интересно, здесь, а сил нет сходить. Я просто говорю: "Туда сходи. Дотуда добраться столько-то. В ресторан сходить столько-то. На тарзанку добраться столько-то". К сожалению, ухаживания у меня сейчас такие», — заявил Губин.